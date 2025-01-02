На Тернопільщині затримали чоловіка, який крав у супермаркетах

Поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжок з мережевого маркету

На даний час доведено причетність 40-річного жителя Чортківщини до двох фактів незаконного заволодіння майном. Сума збитків склала понад сім тисяч гривень.

Обидві крадіжки сталися наприкінці минулого року. Тоді адміністратори двох торгових закладів повідомили про те, що невідомі особи викрала товару на чималу суму.

У ході оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу встановили, що до обох фактів незаконного заволодіння майном причетна одна особа – 40-річний житель Чортківщини.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевірять фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів. Триває досудове розслідування.