На фронті загинув Назарій Смоляк з Тернопільщини

😭 Чергова сумна звістка надійшла до Великоберезовицької громади, повідомляють у селищній раді.

💔 На фронті загинув житель села Лучка Великоберезовицької громади Назарій Ігорович Смоляк…

🇺🇦 Смоляк Назарій Ігорович народився 1 березня 1999 року. З юних років проживав у селі Лучка нашої громади. Навчався у Лучківській школі. Працював у Тернополі. До лав Збройних сил України приєднався у листопаді 2024 року. Життя 25-річного бійця Назарія Смоляка обірвалось 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у Луганській області.

🕯️Панахида відбудеться завтра, 02 січня 2025 року, о 19:00 у Домі Печалі в Тернополі.

У Назарія залишилась мати та дві сестри…

💔Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять і шана воїну!