10:26 | 6.05.2022
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В Україні не місце російській церкві та пропаганді, – депутати Лановецької міської ради

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На ІІІ пленарному засіданні 5 сесії Лановецької міської ради депутати своїм рішенням засудили бездіяльність Українських православних церков як частини російської православної церкви на території України.

Про це йшлося у зверненні депутатів, яке представляв міський голова Роман Казновецький: «Звертаємося і закликаємо усіх вірян та священнослужителів Української православної церкви як частини російської православної церкви на території України – бути правдивими та засудити патріарха кіріла та тих, хто зі зброєю в руках прийшли нищити, вбивати, катувати та сіяти розбрат, страх та смерть».

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