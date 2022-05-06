В Україні не місце російській церкві та пропаганді, – депутати Лановецької міської ради

На ІІІ пленарному засіданні 5 сесії Лановецької міської ради депутати своїм рішенням засудили бездіяльність Українських православних церков як частини російської православної церкви на території України.

Про це йшлося у зверненні депутатів, яке представляв міський голова Роман Казновецький: «Звертаємося і закликаємо усіх вірян та священнослужителів Української православної церкви як частини російської православної церкви на території України – бути правдивими та засудити патріарха кіріла та тих, хто зі зброєю в руках прийшли нищити, вбивати, катувати та сіяти розбрат, страх та смерть».