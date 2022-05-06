10:38 | 6.05.2022
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Політика 

ВО «Свобода» у Тернопільській облраді готова проголосувати за заборону церков московського патріархату (відео)

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Фракція ВО «Свобода» готова одноголосно підтримати електронну петицію «Щодо підтримки законопроекту про заборони УПЦ МП в Україні», яка набрала більше тисячі голосів на свою підтримку на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради.

 
Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Нагадаємо, 4 травня, депутати облради мали зібратися у сесійній залі, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму. Причиною цього стало те, що багато депутатів зараз зі зброєю в руках захищають Україні від рашистів, а також займаються волонтерством.

– В Україні вже третій місяць триває повномасштабна війна з агресором — російською федерацією. В державі введено воєнний стан. У зв’язку з цим вступили у дію, передбачені чинним законодавством, певні обмеженні прав і свобод, але це не стосується конституційного права громадян на звернення до органів влади з важливих питань. І жодним чином владні інституції: центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, не мають права, маніпулюючи нормами законодавства щодо воєнного стану, ігнорувати дотримання прав і свобод громадян, які гарантовані Конституцією України і законами України, привласнювати собі право вирішувати, чого можна дотримуватися, а чого — необов’язково. Це, насамперед, стосується права громадян подати петицію до органу державної влади, чи органу місцевого самоврядування та розраховувати на її розгляд в установленому порядку. Зараз багато депутатів Тернопільської обласної ради захищає територіальну цілісність України та волонтерить. Тому через відсутність кворум засідання не відбулося,  зазначив Михайло Головко.

 Питання «Про розгляд електронної петиції «Щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні» розглянуть на черговому засіданні сесії Тернопільської обласної ради.

 

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