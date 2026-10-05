Помер багаторічний працівник Тернопільського театру актора і ляльки Ігор Фалендиш

Помер багаторічний працівник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Ігор Фалендиш.

Про це повідомили у театрі.

Ігор Фалендиш багато років працював у колективі. Свого часу був водієм, допомагав перевозити декорації та ляльки, супроводжував театр під час поїздок. Останні роки працював сторожем театру.

У колективі згадують його як добру, щиру та хорошу людину, яка була частиною театрального життя.

Колектив театру висловив співчуття рідним і близьким Ігоря Фалендиша.

Світла пам’ять.