Помер багаторічний працівник Тернопільського театру актора і ляльки Ігор Фалендиш
Помер багаторічний працівник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Ігор Фалендиш.
Про це повідомили у театрі.
Ігор Фалендиш багато років працював у колективі. Свого часу був водієм, допомагав перевозити декорації та ляльки, супроводжував театр під час поїздок. Останні роки працював сторожем театру.
У колективі згадують його як добру, щиру та хорошу людину, яка була частиною театрального життя.
Колектив театру висловив співчуття рідним і близьким Ігоря Фалендиша.
Світла пам’ять.