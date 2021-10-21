Велика реставрація Бучацької Ратуші

Експертною радою при Міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП) було обрано ще 26 історичних об’єктів, які оновлять у рамках програми «Велика реставрація». Серед них – Ратуша XVIII ст. у місті Бучач.

Як зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом розпочнеться фінансування цих об’єктів за кошти бюджету МКІП.

«Виділення субвенцій для комунальних закладів – крок вперед. Адже «Велика Реставрація» – це про об’єкти по всій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах. Програма має розширюватися, і сьогоднішнє погодження бюджетним комітетом розподілу субвенції на місцеві бюджети для реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення є підтримкою цієї довгострокової цілі. Комплексному збереженню української спадщини», – зазначає Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що у рамках програми «Велика реставрація» триває оновлення Чортківського замку. Крім того, на Тернопільщині відновлять ще такі історичні об’єкти: Ратуша на площі Ринок у місті Бережани, адміністративний будинок по вул. Шевченка «Рідна школа» та Збаразький замок.