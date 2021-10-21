На Тернопільщині пожежники загасили сміттєзвалище

На другий день ліквідували пожежу на території сміттєзвалища у Бучачі. Про це повідомив речник головного управління ДСНС України у Тернопільській області Андрій Брик.

За його словами, зараз здійснюється рекультивація полігону. Повідомлення про пожежу сміття рятувальники отримали 19 жовтня.

“Це сміттєзвалище паспортизоване, воно розташоване на вулиці Бариській і належить Бучацькому комбінату комунальних підприємств. Це вже не перша пожежа на цьому сміттєзвалищі. Сюди проблематично було довозити воду. Тому з відстані 5 кілометрів технічну воду для гасіння довозила 30-тонна автоцистерна”, – розповів Андрій Брик.

Окрім підрозділів ДСНС над гасінням сміттєзвалища в Бучачі працювала місцева пожежна команда села Зубрець. Площа пожежі складала 0,25 гектара.

За словами Андрія Брика, представники комбінату комунальних підприємств, якому належить це сміттєзвалище, 19 жовтня організували нічний черговий пост, аби контролювати ситуацію до ранку.

До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу обласних підрозділів ДСНС, а також автомашина й один представник місцевої пожежної команди села Зубрець. Місцевий підприємець надає допомогу трактором.