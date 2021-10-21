14:26 | 21.10.2021
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На Тернопільщині екс суддю можуть посадити на 6 років

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Грати, ізолятор

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила на 23 листопада розгляд скарг на вирок, яким визнали винними та засудили колишнього голову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля і адвоката Наталію Лісну.

Таке рішення 18 жовтня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд визнав винними ексголову Козівського райсуду Тернопільської області Кренцеля і адвокатку Лісну у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Судді призначили Кренцелю покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років і з конфіскацією всього майна. Водночас спільниці Лісній колегія призначила 5 років позбавлення волі із забороною протягом 2 років займатися адвокатською діяльністю і з конфіскацією половини майна.

Не погодившись з таким вироком, адвокатка Лісна і прокурор САП подали апеляційні скарги. Апеляційна палата відкрила за ними провадження. 18 жовтня судді призначили засідання на 23 листопада.

Як відомо, 16 лютого 2016 року НАБУ затримало Кренцеля і Лісну час отримання неправомірної вигоди у розмірі понад 54 тисячі гривень. За версією слідства, суддя вимагав та отримав через адвоката гроші за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника.

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