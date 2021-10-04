Велика реставрація Збаразького замку

80% історико-культурних пам’яток України потребують реставрації, а 30% з них перебувають в аварійному стані. За ініціативи програми президента України Володимира Зеленського «Велика реставрація» унікальним історичним пам’яткам подарують друге життя.У Тернопільській області Чортківський і Збаразький замки ввійшли до програми «Велика реставрація» на 2021-2023 роки.

У Збаразькому замку до кінця року відбудеться капітальний ремонт, реставрація перехідного моста й ескарпових стін. Вартість робіт 2,4 млн грн.В ухваленому нардепами законі №5551-2 сформували список із 28-ми нових об’єктів Великої реставрації, що перебувають у комунальній, а недержавній власності. Закликаємо голів громад розробляти проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам’яток, адже це збільшить туристичну привабливість містечок і сіл Тернопільщини.