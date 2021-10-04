До тернопільського суду відправили справу щодо 6 “перевертнів”, бо всі 12 львівських судів вже розглядали її

ВС направив кримінальне провадження щодо 6 поліцейських до Тернопільського апеляційного суду.

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розглянула подання голови Львівського апеляційного суду та клопотання потерпілої про направлення матеріалів кримінального провадження (справа № 461/1593/19) за обвинуваченням шести поліцейських у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України), з одного суду апеляційної інстанції до іншого, передає преслужба ВС.

«Зважаючи на те, що всі 12 суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду вже брали участь у розгляді цього кримінального провадження на стадії досудового розслідування, колегія суддів ККС ВС направила матеріали провадження з Львівського апеляційного суду до Тернопільського апеляційного суду для розгляду по суті.

З ухвалою ККС ВС у справі № 461/1593/19 (провадження № 51-4687впс21) можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень», — сказано у повідомленні.