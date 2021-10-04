З 1-го до 30-го жовтня 2021-го року діють акційні пропозиції на квартири у Тернополі від будівельної компанії Креатор-Буд:

ЖК «Атланта Тавер», вулиця Нечая – ЗНИЖКА – до 7%

ЖК «Домініканський», вулиця Опільського – ЗНИЖКА – до 10%

ЖК «Манхеттен», бульвар Куліша – ЗНИЖКА – до 5%

Варшавський мікрорайон – ЗНИЖКА до 12%

Мікрорайон Беверлі Хіллз – ЗНИЖКА до 6%

Ловіть кращі осінні пропозиції від Креатор-Буд

Центральний відділ продажу квартир: Листопадова, 1/3 , тел. 050 652 70 07

Відділ продажу квартир Житлового мікрорайон «Беверлі Хіллз»

вул. Микулинецька, 116, тел. 068 002 1111

Відділ продажу квартир «Варшавський мікрорайон» (Підволочиське шосе, поруч Збаразького кільця) тел.097 352 70 07

www.kreator-bud.com