Вершини освітнього злету кращої гімназії на Тернопільщині

Древня і одночасно нова, і вічно молода, сповнена безтурботного сміху дітей, спокою лагідних очей вчителів, доброзичливості усіх, хто присутній у закладі. Стіни її дихають затишком і теплом, турботою і рідним домом.

Вона, як справжня українська господиня, радо вітає і гостей, і, як турботлива, любляча мати, голубить своїх ластів’ят – учнів і випускників, пишаючись кожним з них.

Заснована з ініціативи свідомих українців у 1911 році, як виклик польській владі, Чортківська гімназія ім.М.Шашкевича одразу стала оазою українства. Від першовитоків свого існування і до сьогодні гімназія була і залишається однією з найкращих освітніх закладів на Тернопіллі. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання упродовж останніх десять років входить у сотню кращих шкіл України і є найкращою в області за підсумками ЗНО 2016/2017 н.р.

Уже другий рік керує гімназією Наталія Ігорівна Великоборець. У нелегкій управлінській діяльності їй допомагають заступники: Весновська Н.Б. – заступник з навчально-виховної роботи; Чайковська І.Я. – заступник з методичної роботи та Гриндула Т.І. – заступник з виховної роботи. Надзвичайно відповідальний педагогічний колектив, старанний, виконавчий учнівський склад, завжди готовий до співпраці батьківський комітет.

У гімназії оформлено сучасні навчальні кабінети (української літератури та англійської мови, математики та німецької мови, географії та інформатики). Родзинкою гімназії є кімната-музей отця Маркіяна Шашкевича, чиє ім’я з гордістю носить заклад. Для гімназії – це не просто патрон, чию пам’ять щороку вшановують в листопаді, проводячи тиждень Шашкевичіани. Це гордість і традиція. Бути екскурсоводом музею – честь, якої удостоєні лише кращі гімназисти. Екскурсії проводяться на чотирьох мовах, які вивчаються у гімназії: українській, англійській, німецькій і польській. Музей створено за ініціативи Горячої Н.В., яка пропрацювала заступником директора з виховної роботи п’ятнадцять років (2002-2017рр.).

Відродження гімназії у 1992-му році, ініційоване директором Михайлом Володимировичем Каськовим (1986-2016) привело і до повернення традицій, що панували у закладі у довоєнний час. Однією із найдостойніших є та, що усі діяння свої розпочинали із благословення Божого. Саме тому кожен ранок гімназиста розпочинається вранішньою молитвою, після другого уроку є доброю традицією у школі молитись за мир в Україні, за воїнів, які захищають кордони держави. Навчальний рік розпочинається та завершується Божественною Літургією в одному з храмів Чорткова, куди вирушає уся гімназійна родина на чолі із директором та вчителями закладу.

З 1994 року учні Чортківської гімназії беруть участь в американсько-українській програмі обміну майбутніх лідерів «Flex», перемога у якому це річний курс навчання у США. На сьогодні таких фіналістів 30. Польсько-українські проекти обміну учнівської молоді «Наші малі великі Батьківщини, що нас об’єднує?» та «Пізнаймо краще наших сусідів» дають можливість не лише краще пізнати життя, побут культуру та звичаї сусідньої держави, а й презентувати власну країну на європейському просторі. Учительські проекти – це шанс ознайомитися із кращим досвідом педагогічної науки країн світу.

З 2017 року Чортківська гімназія навчає учнів, котрі виявили бажання і пройшли випробування за новою експериментальною програмою, яка має назву «Інтелект України». Суть даного проекту полягає в тому, що обдарованого учня потрібно не виявляти шляхом інтелектуальних конкурсів, олімпіад, а «вирощувати», починаючи з початкової ланки освіти, створивши для них спеціальну методику викладаня. Вже починаючи з першого класу, діти виробляють навички логічного мислення через вивчення інтегрованого навчального предмета «Людина і світ», навчального предмета «Навчаємося разом» і з 2 класу – «Еврика».

З 2016 року гімназисти є активними учасниками Всеукраїнського проекту «Відкривай Україну» – освітнього ігрового проекту для підлітків з малих міст України, який навчає прояву активної громадянської позиції та реалізації суспільно корисних проектів. Участь у даному проекті допомогла створити велопарковку на подвір’ї школи та вказівник з визначними місцями Чорткова у центрі міста.

Найбільша гордість для матері – це її діти. Чортківська гімназія, як добра і любляча матуся, пишається кожним своїм учнем, кожним випускником. Їхні успіхи – це досягнення усього закладу, адже гімназисти переможці різних етапів Всеукраїнських олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, інтелектуальних ігор «Соняшник», «Кенгуру», «Бобреня», «Колосок», а також захисту науково-дослідницьких робіт при МАН України. Традиційним у закладі є виведення рейтингу кращих учнів гімназії, преміювання учнів на святі Останнього дзвоника іменними стипендіями з фонду Михайла Росляка, а також стипендіями «Кращому учневі від вчителя», визначення номінацій «Кращий учень року», «Кращий спортсмен гімназії». З ініціативи міського голови Шматька В.П. та депутатського корпусу Чортківської міської ради кращим учням та вчителям міста вручаються щорічні стипендії. За результатами рейтингової оцінки у місті Чорткові, гімназія ім. М. Шашкевича не поступається жодній школі і займає своє почесне перше місце вже понад десять років.

Гімназія ім. М.Шашкевича – це спільна любов, гордість, оберіг, які гуртують учнівський, педагогічний та батьківський колективи в єдину шкільну родину. Біографія її – це ціле життя вчителів, учнів, батьків, наповнене спільною працею, творчістю, пошуками, роздумами, злетами і подіями, великими і малими успіхами, радощами і перемогами.

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