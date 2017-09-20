Тернопільські рятувальники отримали гарні подарунки від поважних гостей (фото)

У діяльності Управління ДСНС України у Тернопільській області велика увага приділяється напрямку міжнародного співробітництва. Адже обмін досвідом з рятувальниками сусідніх, західноєвропейських держав, їх матеріальна підтримка і методична допомога відіграють важливу роль у розвитку пожежно-рятувальної служби краю. Завдяки існуючій взаємодії, українські рятувальники впроваджують новітні технології в сфері попередження катастроф та інших надзвичайних ситуацій, надання невідкладної допомоги у випадку виникнення надзвичайних подій та ситуацій, – йдеться на сайті відомства ДСНС.

Співпраця з іноземними колегами ведеться не лише на рівні обласного управління, а й на рівні районних підрозділів. Зокрема, Борщівський районний відділ підтримує ділове партнерство й дружні стосунки з пожежними добровольцями повітової пожежної частини міста Ястшембе-Здруй Республіки Польща, а також з мерією та рятувальниками м.Шилале, Литва. З нагоди Дня рятівника, делегації цих двох країн завітали на Тернопільщину. 18 вересня вони взяли участь в урочистих заходах, що відбувались на Театральному майдані обласного центру.

Вітаючи українських колег представники Польщі та Литви бажали передусім миру, спокою та якнайменше надзвичайних ситуацій. В честь професійного свята в дарунок Борщівському райвідділу ДСНС литовські вогнеборці передали автомобіль першої допомоги, обладнаний на базі ГАЗ-33027.

Очільник пожежно-рятувальної служби області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей подякував за цінний дарунок та запевнив, що вже невдовзі даний транспортний засіб використовуватиметься за призначенням. Також він відзначив, що не менш цінним здобутком для українських рятувальників є перспектива подальшої співпраці з зарубіжними колегами та можливість перейняття передового європейського досвіду.