У тернопільському медичному університеті є свої лицарі! (фото)

Студент четвертого курсу фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Владислав Довгалюк останні чотири тижні провів доволі насичено, зокрема брав участь у міжнародних фестивалях з лицарських боїв. Нагадаємо, що ідея заснування клубу «Золота шпора» у цьомууніверситеті належить студенту стоматологічного факультету ТДМУ Андрію Андрусику. Повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

«Взяв участь у трьох фестивалях на теренах Німеччини. Один з них відбувся поблизу Дрездена. Це був великий середньовічний фестиваль з лицарським турніром, в якому здобув перше місце. До речі, вручили дуже цікаву медаль, яка виготовлена у формі шкіряного тубуса. Окрім того, привіз і такий трофей, як хутро лисиці. Також у боях «5х5» наша команда виграла перше місце. Після цього наступного тижня я побував у містечку Кіркхофф поблизу Мюнхена. Тут відбувся масштабніший, ніж попередній, фестиваль, на який приїхало більше команд і лицарів. Все було орієнтовано на те, щоб був одноосібний чемпіон турніру. У номінації «3х3» ми виграли перше місце. Я брав участь у збірній команді, до якої увійшло двоє українців, двоє німців і дівчина з Канади. Справа в тому, що в команді можуть бути запасні гравці. Щодо особистого заліку, то у турнірі я поступився одним балом переможцю», – розказав Владислав.

Також студент побував на фестивалі «Пироговська битва» у Києві, де здобув перемогу в одноосібних боях.

Останній фестиваль, в якому Владислав Довгалюк взяв участь, також відбувся у Німеччині – в стінах фортеці Нюрнберга. Тут його команда виграла друге місце у боях «5х5» і перше місце у боях «3х3».

Цього року лицарі вишу особливо горді тим, що в складі української команди у травні під час «Битви націй», яка відбулася в Барселоні, у номінації «21х21» вони здобули перше місце. До цієї мети наш клуб ішов майже три роки. У минулих змаганнях вони отримували друге місце. І ось омріяна перемога. Друге місце в команди з Росії, третє – з Франції.