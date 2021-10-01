Від Тернополя до Бережан триває “Велике будівництво”

Амбітний план відновлення 4500 км державних автошляхів у цьому році має кілька основних акцентів.

Серед них — траса М-30. На Тернопільщині її протяжність становить 106,3 км. У 2021 році за програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтують 66,3 кілометра Дороги Єдності. Решта було відновлено у 2018 році.

Фінішний шар асфальтобетону влаштували на більш ніж 60 кілометрах: від Тернополя до Бережан та від Бережан до межі області. Триває встановлення освітлення у населених пунктах, влаштування тротуарів.

Дорожники укріплюють узбіччя на рівні фінішного шару покриття. Стартувало нанесення розмітки. Крім ремонту покриття відновлюють 13 штучних споруд. На восьми мостах вже відкрито проїзд. Днями забетонували ще три мости (у місті Бережани та селі Підвисоке).