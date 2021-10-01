Юна дизайнерка з Тернопільщини Анастасія Берлізева вкотре підкорила головний подіум країни

Рік тому 16-річна зборівчанка Анастасія Берлізева вперше презентувала власну колекцію одягу на Ukrainian Fashion Week. Опісля дівчина створила свій бренд одягу та продемонструвала луки на інших подіумах країни.

Цьогоріч Анастасія Берлізева знову представила свої роботи на головній модній події країни.

Про нову колекцію, її створення та подальші плани дівчина розповіла «Сороці».

Дизайнерка каже, що розпочала роботу над образами ще весною.

– Над ідеєю луків я задумалася ще в квітні-травні. Тоді звернула увагу, наскільки оживає місто, природа, коли падає дощ. Все зеленіє і оцей дощовий запах, відчуття мені настільки подобається, що саме це я захотіла передати в своїй колекції, – каже Настя Берлізева. – Вона складається з п’яти моделей. Над їх створенням працювала ціле літо. Щоправда, на тижні моди було представлено лише чотири. Пошито одяг з таких матеріалів: шифон, органза, атлас і тафта.

Останній образ дівчина презентує під час ще одного показу від fashion-ком’юніті Fashions Spy, який відбудеться в Києві вже 3-го жовтня.

Над колекцією працювала ціла команда: аксесуари для луків було створено одеським ювеліром Агатою, а розробляти дизайн як одягу, так і прикрас допомагав київський стиліст Кирило Харитонцев.

– Якщо чесно, то мені в роботі найважливіше, щоб з людиною було легко спілкуватися і не виникало конфліктів. Агата – спокійна та відповідальна людина, з якою в нас багато спільного, в тому числі й смаки, тож працювати разом нам було легко. Те ж саме можу сказати про Кирила. Для цієї колекції він зробив дуже багато. Стиліст вів її від А до Я: аксесуари, образ, тканини, процес пошиття, фасон – він приїжджав до Львова і допомагав мені у цьому всьому, – розповідає дизайнерка.

Цього року, як і минулого, зборівчанка презентувала свою колекцію від Львівської школи мод. Проте тепер підготовка до події зайняла більше часу та сил, ділиться дівчина.

– Тоді я була новачком і все дуже швидко трапилося. Зараз підготовка була ретельнішою. Ця колекція набагато складніша за конструкцією, деталями та навіть тканинами, адже їх тут було більше, – говорить Настя Берлізева. – Я знову представлялася від школи. Однак цього року учнів, які хотіли презентувати роботи на тижні моди, було значно більше ніж минулоріч, та й загалом їх кількість зросла. Тож, щоб обрати кращих, проводили відбір. Ніби, не дуже переживала, але пізніше, коли нам вже казали, хто виступатиме, мною почало трясти і я заплакала ще до того, як дізналася, що пройшла. Це було доволі напружено.

На відміну від минулого Ukrainian Fashion Week, на цьому показі була присутня жива аудиторія.

– З людьми це зовсім по-іншому. Коли подіумом йшли моделі, я не переживала, проте фінальний, вже мій вихід до глядачів, завжди є хвилюючим. Але зі мною разом виходила Агата, тож було трохи спокійніше, – пригадує дівчина.

Створені юною дизайнеркою образи публіка сприйняла позитивно та радо ділилася луками в мережі.

– До показу я не мала часу поспілкуватися з присутніми, бо на бекстейджі було багато роботи – одяг потрібно попрасувати, приміряти на моделях, зробити їм макіяж, зачіски та проконтролювати всі ці процеси. Напередодні я спала всього 2 години, бо до пів сьомої ранку дошивала плаття, – каже Настя Берлізева. – Проте вже опісля я підходила до людей. Багато хто казав, що їм сподобалася колекція. Особливо увага на кольорах і аксесуарах. Загалом чула відгуки, що усі образи виглядали легкими і ніжними. Люди знімали на телефон та публікували в Інстаграм з відміткою бренду. Мені навіть говорили, що минула колекція на відміну від цієї була досить агресивна. Питали, чи не закохалася я.

Зараз Настя Берлізева працює над втіленням ще одного окремого проєкту, однак подробицями поки не ділиться.

– Деталей про нього наразі розголошувати не буду. Проте, якщо все вдасться, не знаю, чи цього сезону представлятимусь на Тижні моди, – не зможу поєднати втілення задуму та підготовку до показу. Однак, в майбутньому, звичайно, планую й далі брати участь.