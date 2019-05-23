Відкрито реєстрацію на табір «Лисоня ім. Івана Гавдиди», що відбудеться на Бережанщині
Ми знаємо, на що ти чекав весь рік! Реєстрацію на табір «Лисоня ім. Івана Гавдиди» відкрито!😉
«Лисоня» – вишкільний наметовий табір, на якому ти можеш випробувати себе, розширити свій кругозір, загартувати тіло і дух. Якщо тебе цікавить саморозвиток, прагнеш знайти нових друзів та набратися досвіду, тоді “Лисоня” – це саме те, що тобі потрібно!👊
Коли?
2-7 липня 2019р.
Де?
Таборова оселя “Соколиця” (Бережанщина)
-Що чекає тебе на таборі?
🔸смуга перешкод;
🔸вечірні ватри;
🔸вольові змаги;
🔸цікаві знайомства;
🔸гутірки на актуальні теми;
🔸спортивні та командні ігри.
-Як стати учасником?
Тобі потрібно тільки заповнити анкету: http://mnk.org.ua/lysonia та виконати всі умови участі☝️
Організатори: Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Управління сім`ї та молоді Тернопільської ОДА.
Маєш запитання що до табору? Телефонуй: 0986430443📞