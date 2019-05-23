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Відкрито реєстрацію на табір «Лисоня ім. Івана Гавдиди», що відбудеться на Бережанщині

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Ми знаємо, на що ти чекав весь рік! Реєстрацію на табір «Лисоня ім. Івана Гавдиди» відкрито!😉

«Лисоня» – вишкільний наметовий табір, на якому ти можеш випробувати себе, розширити свій кругозір, загартувати тіло і дух. Якщо тебе цікавить саморозвиток, прагнеш знайти нових друзів та набратися досвіду, тоді “Лисоня” – це саме те, що тобі потрібно!👊

Коли?
2-7 липня 2019р.

Де?
Таборова оселя “Соколиця” (Бережанщина)

-Що чекає тебе на таборі?
🔸смуга перешкод;
🔸вечірні ватри;
🔸вольові змаги;
🔸цікаві знайомства;
🔸гутірки на актуальні теми;
🔸спортивні та командні ігри.

-Як стати учасником?
Тобі потрібно тільки заповнити анкету: http://mnk.org.ua/lysonia та виконати всі умови участі☝️

Організатори: Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Управління сім`ї та молоді Тернопільської ОДА.

Маєш запитання що до табору? Телефонуй: 0986430443📞

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