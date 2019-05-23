Збаразький замок сьогодні приймає делегації із понад 30 країн світу

У Збаразькому замку відкрився щорічний міжнародний інвестиційний форум “Тернопільщина INVEST – 2019”.

Тернопілля приймає делегації із понад 30 країн світу та більше 400 учасників, серед яких бізнес – делегації, інвестори, дипломатичні представництва.

«Від себе особисто та від депутатського корпусу Тернопільської обласної ради радий вітати усіх Вас на нашій благословенній Тернопільській землі, з великою приємністю засвідчити свою повагу українським та іноземним гостям, нашим друзям та партнерам присутнім на сьогоднішньому форумі, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Вашу участь у форумі сприймаємо як вияв підтримки економічних та соціальних процесів в нашій державі, небайдужість до тих проблем, вирішення яких матиме позитивний вплив на результати соціально-економічного розвитку області. Черговий міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST-2019» розглядаємо як одне із важливих питань в напрямі промоції області, а також як хорошу нагоду представити потенціал Тернопілля для залучення інвестицій. Влада на Тернопільщині відкрита для співпраці щодо подальшого економічного та соціального розвитку регіону з усіма, хто бажає нашим людям добра, уміє вести бізнес. Ми також зацікавлені залучати в нашу область інвестиції з різних джерел, і для цього у нас є великі перспективи та можливості. Як голова Тернопільської обласної ради запевняю усіх інвесторів, які працюють на Тернопільщині, і тих, хто готовий внести свій фінансовий, технологічний та інтелектуальний вклад у розвиток регіону, що депутатський корпус обласної ради сприятиме такій діяльності».

Віктор Овчарук також наголосив на тому, що два інвестиційні проекти, які передбачені до презентації програмою форуму, – а саме концепція розвитку аеропорту Тернопіль та реконструкція палацу графа Бадені – презентують установи комунальної власності Тернопільської обласної ради.

Під час форуму відбулися панельні дискусії: «Агропромисловий комплекс: нові інвестиційні можливості», «Розвиток туризму та креативних індустрій», «Інновації в галузі диверсифікації джерел енергії на базі біоресурсних технологій», «Розвиток ІТ-індустрії – кращі практики», «Тернопіль – відкритий для інвестицій».

Гості з України та з-за кордону могли ознайомитися із виставками потенціалу об’єднаних територіальних громад Тернопільської області, копій унікальних карт України XV-XVIII століть, а також з виставкою «Зроблено на Тернопіллі».

У рамках інвестиційного форуму “Тернопільщина INVEST – 2019” підписано ряд міжнародних угод, а також меморандум про спільну діяльність у рамках державно-приватного партнерства.

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