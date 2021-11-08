Військовий з Тернополя влаштував одиночний протест біля посольства Росії у Нідерландах

Військовослужбовець з Тернополя, боєць 131 та 54 ОРБ, учасник російсько-української війни Володимир Грицина влаштував одиночний протест біля посольства Росії у Гаазі. Про це він повідомив Суспільному.

За його словами, одноденним одиночним пікетом військовослужбовець хотів звернути увагу на російсько-українську війну.

“Перебуваючи по особистих справах у Нідерландах, будучи безпосереднім учасником війни на сході України, хочу нагадати Європі, що ворог зовсім поруч. Коли до нас вторглися на нашу рідну землю, порушили територіальний устрій нашої держави, Європі не слід обмежуватись лише виказуванням стурбованості, а завдяки цілеспрямованим точковим санкціям обмежити “апетит” Росії”, – каже Володимир.

Із посольства Росії до військовослужбовця з Тернополя ніхто не вийшов.

Cуспільне