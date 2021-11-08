12:30 | 8.11.2021
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На Тернопільщині суд відпустив водія BMW, який на смерть збив жінку

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Бучацький районний суд Тернопільської області відпустив на волю водія BMW ХЗ, який у м. Бучач на смерть збив жінку. 

Про це йдеться у рішенні Бучацького районного суду, повідомляють Тернопільській події. 

За даними суду водій BMW ХЗ рухаючись із порушенням правил дорожнього руху збив жінку. Він отриманих травм потерпіла померла на 9 день після ДТП. 

Діти покійної водієві пробачили та завили, що він відшкодував їм лікування матері. Також вони просили водія суворо не карати. 

Суд визнав водія винним та присудив до 4 років позбавлення волі. Проте ця ж суддя І. Тхорик звільнила його від покарання з іспитовим терміном 2 роки. При цьому горе-водій і надалі керуватиме транспортом. 

Компенсацію дітям потерпілої сплатить страхова – по 14 тис. грн. Також за рахунок страхової покійній встановлять надгробну плиту. 

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