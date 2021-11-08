На Тернопільщин невакцинованих освітян відсторонили від роботи

97% працівників закладів освіти Тернополя щепилися від COVID-19. Про це Суспільному повідомила заступниця керівниці міського управління освіти Ірина Сум.

За її словами, це понад 6 тисяч осіб. Ірина Сум каже, працівникам закладів освіти, які не вакцинувалися, повідомили про відсторонення за три дні. Людям, яких не допустили до роботи, не платитимуть зарплату, також їм не нараховуватимуть робочий час.

“Якщо відсторонюються від роботи педагогічні працівники, то зрозуміло, що читати години певного предмету буде інший вчитель, який буде додатково навантажений цими годинами”, – каже Сум.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні не допускають до роботи невакцинованих від COVID-19 працівників закладів освіти, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і їх структурних підрозділів. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, ця вимога не стосується тих, хто має протипоказання до вакцини і має довідку, яка це підтверджує.