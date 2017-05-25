Ремонт площі біля пам’ятника Бандери у Тернополі ще триває

Триває капітальний ремонт входу в парк імені Тараса Шевченка в районі пам’ятника Степана Бандери. Тут здійснюються роботи із облаштування фігурних елементів мощення.

Зауважимо, що після ремонту там з’явиться додатково майже 670 кв. метрів зеленого покриття, при вході у парк облаштують перголу, відремонтують фасад, який прилягає до площі, а також облаштують пішохідні та велосипедні доріжки, вуличне освітлення.

Планується, що роботи будуть завершені наприкінці червня.

Нагадаємо, що реагуючи на численні звернення тернополян щодо доцільності проведення ремонту цієї території, а також звертаючи увагу, що у парку проводяться багато масових заходів та це одночасно є відкритим громадським простором, було вирішено провести капітальний ремонт цієї території у 2017 році.