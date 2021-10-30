ТОП-3 пляшечок об’ємом 330 мл для новонароджених від Chicco

Найпершим посудом, безумовно, є пляшечки для новонароджених, що випускаються компанією Chicco у досить великому асортименті. Вони відрізняються за формою, дизайном та обсягом. Для кожної вікової групи рекомендується купувати виріб з відповідною місткістю. Ми вивчили відгуки українських мам та пропонуємо познайомитися з ТОП-3 моделей, що користуються особливою популярністю.

NATURAL FEELING COLOR

Якісний виріб, який постійно потрапляє в топові позиції. Виготовляється із високоякісного пластику. Поставляється разом із силіконовою соскою, що дозволяє практично відразу приступити до годування малюка. Виробник рекомендує цю пляшечку для дітей старше півроку. Це ідеальний варіант для мам, які поєднують грудне та штучне вигодовування.

До її переваг варто віднести:

постачання з соскою, що має правильну анатомічну форму, завдяки якій малюк легко її захоплює та правильно ковтає молоко;

можливість поступового відходу від грудного вигодовування, оскільки за результатами досліджень фахівців компанії Chicco близько 95% одразу приймають соску Natural Feeling;

наявність максимального захисту від коліків, що забезпечується двома антиколіковими клапанами в соску;

можливість тимчасового штучного вигодовування з подальшим безпроблемним поверненням до грудного.

Висока якість виготовлення моделі уможливлює її використання протягом тривалого часу.

ORIGINAL TOUCH

Пляшечка об’ємом 330 мл рекомендована для малюків віком понад 4 місяці. Виготовляється з якісного пластику, що робить її вагу мінімальною. Поставляється разом із латексною соскою, що має правильну анатомічну форму. Її основа досить широка і закруглена, щоб малюк міг її легко захопити в процесі годування.

До її відмінних рис відносять:

фізіологічну соску, з рельєфними кільцями, що створюють ілюзію грудного вигодовування;

науково-доведений антиколіковий ефект, що досягається за рахунок спеціального антиколікового клапану у соску, що запобігає заковтуванню повітря;

можливість використання для змішаного вигодовування;

наявність змінного потоку уможливлює вигодовування малюків з 4 місяців;

повна відповідність міжнародним стандартам безпеки, оскільки для виготовлення пляшечки використовується склад, що не містить бісфенол А.

WELL-BEING PHYSIO COLORS

Яскрава пляшечка для малюка від 4 місяців. Виготовляється із високоякісного пластику. Комплектується силіконовою соскою Physio, що допускає використання при змішаному та штучному вигодовуванні. Завдяки подовженій плоскій формі малюк легко захоплює соску і правильно ковтає молоко.

До відмінних рис відносять:

використання для виготовлення гігієнічного матеріалу;

продуману форму соски з трьома отворами;

безпеку.

Всі перелічені моделі пройшли необхідні випробування, що підтвердили їхню повну відповідність міжнародним стандартам.