Вибіркове будівництво доріг в Тернопільській області (фото)

«Велике будівництво» це дуже потрібна річ, але будуючи нові дороги не потрібно забувати про існуючі. Світлини стану дорожнього покриття на відрізку дороги Р-43 Збараж – Ланівці Тернопільська обл. виклав у мережу Фейсбук Активіст Давид Андрощук.

Вибоїни в глибину до 25 см, банка антисептику 550 мл повністю ховається в ямах.

Всі сплачують акцизний збір, податки і ще в кінцевому сам купуй колеса які прорізав на дорозі і запчастини для автомобіля?

Вже остогидло кожного року фотографувати ці дороги, писати пости і просити щоб їх відремонтували! Як податок не заплатиш один день, то штраф зразу дають, а як дороги вбиті в хлам, то це нічого. Коли ми вже нормально будемо їздити по дорогах, якщо не нових, то хоч ремонтованих? Скільки вже можна? Кожного року говоримо про дану дорогу, скільки можна? – пише активіст.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україні стартувала так звана програма Велике будівництво. Так звана, бо вона жодним чином не оформлена офіційно та фактично існує лише в публічних висловлюваннях чиновників, презентаціях, відеороликах і постах “Укравтодору”. В рамках цієї програми президент В.Зеленський пообіцяв українцям серед іншого збудувати 2020 року 4000 км доріг.

На фінансування програми виділяються чималі кошти. За очікуваннями, розмір “дорожнього” бюджету перевищить 100 млрд грн, і до нього буде включено в тому числі частину коштів, отриманих від “Газпрому” та з антикоронавірусного фонду. Крім цього, “дорожній” бюджет частково юридично, частково “понятійно” захищений від зменшення фінансування, на відміну від інших, навіть медичних, програм, йдеться у колонці Агії Загребельської.