Що роблять учні в Чорткові, щоб вберегти планету від катастрофічних наслідків

Майже щодня ми з різних джерел чуємо про шкідливість пластику, його згубні дію на екологію та про те, що поліетилен протягом тривалого часу не розкладається. І справді, щоб звичайна поліетиленова торбинка розклалася і без сліду зникла потрібно майже 100 років.

Якщо не звертати увагу на надмірне використання пластику у побуті, то у майбутньому людство отримає Землю «загорнуту» у поліетилен.

Що ж може зробити кожен житель планети, щоб вберегти її від катастрофічних наслідків? Вирішення є – це звичайна і легка у використанні екоторба. На щастя, вони зараз такі популярні, що зручну і екологічно дружню сумку можна придбати будь-де, або ж зшити власноруч. Відмовитися від використання поліетиленових пакетів і замінити їх полотняними торбами вирішили учні Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5. Ще до початку карантину, на уроках трудового навчання діти самостійно шили екоторби із різноманітних тканин. Цей процес не лише змусив дітвору задуматися про екологію, але й відкрив безліч талантів. Учні не просто шили сумки, але й різними способами і техніками прикрашали вироби, – повідомляють у міській раді. Надіємося, що із початком нового навчального року та завершенням карантину школярі відновлять започатковану ініціативу.