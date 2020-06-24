13:41 | 24.06.2020
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На Тернопільщині через підтоплення відселяють людей

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У зв’язку з надмірними опадами на Заході України, в Монастириському районі спостерігається значний підйом води у р.Дністер.
У с.Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а у с. Устя Зелене розпочався перелив води через дамбу, виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств.
Місцевою комісією з ТЕБ та НС прийнято рішення про часткове відселення мешканців. Зокрема,  відбудеться відселення у селах Устя Зелене, Вістря, Коропець з будинків у нижній частині сіл.

Наразі ситуація стабільна, але вода продовжує прибувати.

У селах розгорнуті пункти евакуації для населення, проводиться добровільна евакуація з домогосподарств, підготовлено заходи для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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