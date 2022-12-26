Вийшов з дому та не повернувся, – на Тернопільщині зник Володимир Сидяга

Поліцейські Збаража розшукують жителя Великі Бірки Сидягу Володимира Зіновійовича 1960 року народження.

22 грудня чоловік чоловік вийшов з дому та не повернувся. Розшукуваний хворіє психічними розладами.

Прикмети чоловіка: зріст 165-170 см., худорлявої статури.

Був одягнений в чорні штани, чорну спортивну шапку, коричневу куртку та короткі резинові чоботи.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, телефонуйте за номерами в Збаражі (03550) 2-12-45, 2-21-38, (068)346-73-46 або на лінію «102».