21:32 | 26.12.2022
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Вийшов з дому та не повернувся, – на Тернопільщині зник Володимир Сидяга

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Поліцейські Збаража розшукують жителя Великі Бірки Сидягу Володимира Зіновійовича 1960 року народження.

22 грудня чоловік чоловік вийшов з дому та не повернувся. Розшукуваний хворіє психічними розладами.
Прикмети чоловіка: зріст 165-170 см., худорлявої статури.
Був одягнений в чорні штани, чорну спортивну шапку, коричневу куртку та короткі резинові чоботи.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, телефонуйте за номерами в Збаражі (03550) 2-12-45, 2-21-38, (068)346-73-46 або на лінію «102».
 

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