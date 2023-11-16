На Тернопільщині з початку року знайшли 215 зниклих дітей

До ювенальних поліцейських області впродовж року надійшло понад двісті повідомлень та заяв щодо розшуку неповнолітніх. Завдяки злагодженим спільним діям правоохоронців та небайдужих громадян 215 дітей розшукали та повернули додому.

Правоохоронці реагували оперативно на кожне повідомлення про зникнення дитини. Місцезнаходження 208 неповнолітніх вдалося встановити упродовж доби.

Найбільша кількість повідомлень про зникнення дітей надходила до Тернопільського районного управління поліції, Кременецького відділу поліції та відділення поліції №1 (Тернопіль)

Ефективно працює система сповіщення про розшук дітей у рамках соціальної програми «Пошук дітей» від оператора «Київстар» і онлайн-сервіс виклику авто «Uklon». Детальна інформація про розшук дитини буде поширюватися серед користувачів сервісу саме в тих зонах, де її востаннє бачили.

Зазвичай, зазначають ювенальні поліцейські, діти тікають від непорозуміння в сім’ях або ж через особистісні конфлікти. Сюди ж можна віднести й перше нерозділене кохання, перші розчарування у побудові стосунків.

Поліцейські особливо наголошують, що саме у підлітковому віці у віці від 14 до 16 років варто більш уважніше ставитися до своїх синів та доньок, звертати увагу на життя дітей у соціальних мережах, аби не пропустити ознак суїцидальної поведінки.

Важлива «золота середина»: не порушувати кордонів підлітка, помічати, якщо з ним щось не так і бути в емоційному контакті.

Декілька порад від поліцейських батькам:

– будьте уважні до того, що ви говорите своїм дітям;

– виховуйте дітей, подаючи їм бездоганний приклад, будьте для них порадниками, друзями;

– знаходьте можливість підтримати свою дитину;

– телефонуйте своїм дітям, цікавтесь, місцем перебування їх дозвіллям та станом здоров’я;

– робіть все для того, щоб діти не втратили довіри до Вас.

У разі зникнення дитини– не зволікайте, а одразу звертайтеся за допомогою на спецлінію 102. Це дозволить оперативно встановити місце перебування розшукуваного, залучити додаткові технічні засоби.