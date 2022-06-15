14 червня вогнеборці Тернопільщини ліквідували 3 пожежі, 2 з яких – горіння сухої трави та сміття.

У с. Галущинці Підволочиської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 60 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

У м. Тернопіль на вул. 15 Квітня виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.