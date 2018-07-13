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Як і 300 років тому, прочани знову прямують до Зарваниці (унікальне фото)

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Як і 300 років тому, прочани знову прямують на прощу до Зарваниці. Можемо глянути на фото, як це робили 80 років тому.  У дорозі до «Зарваниці». Прочани з Печеніжина на переправі через р. Дністер, 1935 р.

Нагадаємо, розпочалася багатотисячне паломництво присвячене 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні.

На прощі очікують Блаженнішого Святослава, главу УГКЦ. Також до Зарваниці прибуде кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті. 

Світлина з особистого архіву Василя Гаврищука, с. Печеніжин Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.

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