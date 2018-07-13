SaveOlegSentsov: у День народження Сенцова в Тернополі влаштували флешмоб (фото)

Сьогодні Олегу Сєнцову 42 роки. Це вже його п’ятий день народження за ґратами. З цієї нагоди соцмережами шириться флешмоб – люди фотографуються з портретами Олега на фоні визначних місць своїх міст з вимогою #SaveOlegSentsov #freeSentsov. У такий спосіб небайдужі намагаються привітати Олега Сенцова з Днем народження та додати йому сил.

Долучилися до флешмобу і у Тернополі. Чимало людей зібралось на центральній площі міста та висловили підтримку в’язню кремля.

Щоби взяти участь у флешмобі, треба роздрукувати світлину політв’язня, сфотографувати фотокартку на тлі визначної пам’ятки свого міста і розмістити із хештегом “Save Oleg Sentsov” у соціальних мережах.

Ідеться не лише про Фейсбук, а й Твіттер, Інстаграм та решту соцмереж. Організатори просять під фото ставити геолокацію, щоби продемонструвати масштабність підтримки заґратованих усім світом. У такий спосіб небайдужі намагаються привітати Олега Сенцова з Днем народження та додати йому сил.

У російській колонії “Білий Ведмідь” із вимогою відпустити всіх незаконно заґратованих українців у Росії він голодує вже шістдесяту добу.