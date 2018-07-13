Тисячі прочан вирушили з Тернополя до Зарваниці (фото)
Сьогодні вранці від Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії вирушили кілька тисяч прочан до Зарваниці. Вони ітимуть до Марійського духовного центру пішки. Там протягом двох днів, 14-15 липня, триватиме Загальноукраїнська проща.
Цьогорічна проща присвячена 1030-літтю хрещення Русі-України та молитві за мир та цілісність України. Участь у пішій ході бере багато молоді. Уже традиційно зустрівся з паломниками й провів їх від катедри до Великої Березовиці й голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
Він побажав їм легкої і цікавої дороги, а також духовного збагачення та гарних емоцій.
Цьогоріч, нагадаємо, у Зарваниці готується особлива програма для молоді. Зокрема, комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива» проведе формаційно-просвітницьку зустріч для молоді у форматі відкритого університету, започаткувавши відтак цікавий молодіжний проект «Зарваницькі зустрічі».
А вже ввечері на Співочому полі Зарваниці молодь чекає духовно-мистецька програма.
Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками, де священики та віряни у молитві проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру. На прощі очікують Блаженнішого Святослава, главу УГКЦ.