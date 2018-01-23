Як у Чорткові збираються зберегти унікальну архітектурну історію міста та одночасно модернізувати інфраструктуру

Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповів, що пріоритетне завдання відділу державного архітектурно-будівельного контролю полягає у максимальній допомозі жителям міста в оперативній видачі усіх дозвільних документів, а також роз’яснення та надання консультацій при оформленні документів. Тому, в першу чергу – це адміністративно-консультаційний орган, а не каральний. Забудовники повинні знати, що якщо вони не будуть порушувати закон, то можуть розраховувати на підтримку і допомогу з боку Держархбудінспекції. Однак, якщо будуть порушення, то ДАБК має достатньо інструментів, щоб вплинути на них та завадити зловживанням.

Для нас важливо, щоб, з одного боку, зберегти унікальну архітектурну історію нашого міста, а з іншого – оновити і модернізувати інфраструктуру задля зручності та комфорту жителів Чорткова, – каже мер.

У рамках децентралізації системи Держархбудконтролю 14 листопада 2017 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України передала нові містобудівні повноваження місту Чорткову, яке стало другим містом після обласного центру та 88 містом в Україні, що має відповідні повноваження.

Цьому передувало рішення депутатів міської ради, які підтримали ініціативу міського голови Володимира Шматька щодо утворення відділу державного архітектурно-будівельного контролю у Чортківській міській раді.

«Деякі міста з Тернопільщини й України теж заявлялися, але повноважень так і не перейняли», – зазначив начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Володимир Юрків.

«Для створення таких відділів на місцях та набуття повноважень існують певні критерії і вимоги», – продовжив Володимир Юрків.

“В першу чергу — це забезпечення штатними одиницями не менше трьох чоловік (начальник відділу, інспектор, реєстратор), а також приміщенням, оргтехнікою та засобами. Наступний крок – працівники відділу повинні пройти курси у м. Києві, скласти іспити, щоб одержати доступ до Державного реєстру. І лише після перевірки Державною архітектурно-будівельною інспекцією України виконання усіх цих зобов’язань комісією передаються архівні документи й надається дозвіл на самостійну діяльність.

Таким чином, починаючи з 14 листопада 2017 року, після проходження курсів й успішної здачі іспитів нами отримано допуск до Державного реєстру, прийнято від Тернопільської ДАБІ архів й розпочато свою діяльність»,- сказав керівник відділу.

У штаті відділу – 3 чоловіки (начальник відділу, інспектор, реєстратор). В усіх працівників є відповідна освіта та стаж роботи за фахом. Зокрема, начальник підрозділу має вищу будівельну освіту, спеціальність – інженер-будівельник, стаж за фахом – 8 років, вища будівельна освіта й у інспектора, спеціальність – інженер-будівельник, у державного реєстратора вища юридична освіта.

Відповідно до усіх вимог міська влада забезпечила відділ відповідним приміщенням, необхідною оргтехнікою та засобами.

За час функціонування ДАБК працівниками зареєстровано 16 повідомлень про початок будівельних робіт, 2 з них – відправлено на доопрацювання. У Державному реєстрі зареєстровано 12 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації і одну відмову через неправильне заповнення декларації.

Згідно з нормами чинного законодавства та відповідно до встановленої форми, особи – претенденти на забудову особисто заповнюють і подають декларації до міського ЦНАПу. Відділ ДАБК активно співпрацює з цією організацією й максимально опрацьовує документи, а у разі виявлення неточностей й зауважень надає консультації щодо правильного заповнення декларації для її подальшої реєстрації

Тому, відсоток повернення декларацій від жителів Чорткова у порівнянні з Тернопільським ДАБІ ( близько 40%) є незначний (близько 5% ).

Вже за цей невеликий період роботи працівники відділу дійшли до висновку що у місті Чорткові спостерігається тенденція будувати незаконно, а потім сплачувати штрафи. При цьому, при накладенні штрафних санкцій люди заявляють, що: «ми не знали, ми не володіємо такою інформацією, а раніше було вигідно спочатку збудувати, а потім сплатити незначний штраф і т.д.».

Спеціалістами відділу постійно наголошується, що на даний момент штрафи зросли і будуть зростати й надалі, бо вони прив’язані до мінімальної заробітної плати. Оскільки мінімальна зарплата постійно зростає, тому, зростатимуть і штрафи.

Відповідно до наданих повноважень максимальний штраф, що стосується приватних підприємців (СТО, автомийки, кафе і т.п., які не введено в експлуатацію) сплачуватимуть до 150 тис. грн. Для фізичних осіб, штрафи, які накладаються на будівництво і проживання без відповідних правоустановчих документів складають від 4 тис. 200 грн. до 26 тис. грн.

На даний час відділом ДАБК спільно з муніципальною поліцією, відділами містобудування, архітектури та капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури, земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища проведено більше 20 перевірок.

Також проведено 8 самостійних перевірок, з них, на 3 власників об’єктів – складено протоколи про адмінпорушення та видано постанови про штрафні санкції.

Всього накладено штрафів на суму 22 тис. 220 грн.

Міський голова Володимир Шматько: Шановні жителі міста Чорткова! Звертаюсь до усіх, хто планує будівництво:дотримуйтесь правил і норм діючого законодавства, звертайтесь до новоутвореного органу архбудконтролю за консультацією, вам допоможуть абсолютно безкоштовно і в найкоротший термін отримати усі необхідні дозвільні документи.

Адже відділ державного архітектурно-будівельного контролю створено в першу чергу для того, щоб спростити отримання адміністративних послуг для вас, дати «зелене світло» законним будівництвам та заблокувати можливі будівельні афери.

Впевнений, що з новими містобудівними повноваження громада міста отримає додатковий стимул для розвитку.

Також наголошую, що в новообраній міській раді не має хабарництва і корупції, усі наші дії направлені на створення сприятливих умов для розвитку місцевого підприємництва й залучення іноземних інвестицій.

Ми готові до співпраці з усіма підприємцями на засадах прозорого та відкритого партнерства.

Тому, звертаюсь до інвесторів, до наших заробітчан: повертайтесь у Чортків! Розвивайте малий і середній бізнес! Будуймо разом європейське місто, де буде комфортно усім його жителям».