Вибіркові люди, інформація для своїх, – у Тернополі не вщухає скандал щодо головного документа міста

16 січня відбулась погоджувальна комісія щодо розгляду спірних пропозицій до Генерального плану Тернополя. Тернопільська міська рада майже не поширювала інформацію про це серед жителів, вибірково запросила необхідних людей на комісію та й не оголошувала про її проведення.

Зі слів членів погоджувальної комісії зрозуміло, що вони не були ознайомлені з порядком денним, а сама процедура підрахунку голосів не була прозорою. Прийняті рішення озвучені не були.

Зважаючи на це, Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ” підготувала відкриту заяву до представників влади, громадськості та ЗМІ про факти порушення та заклики до проведення прозорої процедури прийняття змін до містобудівної документації.

ЗАЯВА

Протягом останнього року земельні конфлікти ставали основною причиною недовіри жителів до міської влади. Їх думка не враховувалась, а зауваження чи протести призводили до фізичного і психологічного тиску з боку невідомих осіб.

16 січня в Тернопільській міській раді зібралась погоджувальна комісія щодо спірних питань Генерального плану Тернополя, який регулює містобудівні відносини, щільність забудов, забезпечення необхідних санітарних норм та інші питання, що відносяться до використання землі громади.

Ситуація з організацією зустрічі погоджувальної комісії і самою процедурою її проведення спричинила нерозуміння у тернополян і активістів міста. Коаліція ГО “Тернопільський Центр Реформ”, у яку входить 21 громадська організація міста, хотіла б звернути увагу на наступні факти:

Тернопільська міська рада оголосила проведення громадських слухань протягом грудня 2017 року для збору пропозицій від громадськості щодо вирішення спірних питань. Проте про цей важливий процес не анонсували і не поширювали активно у ЗМІ, а лише опублікували інформацію у розділі “Генеральний план Тернополя”. Громадських слухань для відбору складу погоджувальної комісії проведено не було згідно Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та Постанови Кабінету Мінітрів України №555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні” від 25 травня 2011 року. Працівники Тернопільської міської ради самостійно запрошували необхідних їм людей. Без сумнівів, участь незалежних сторін принесла б більшу користь для громади. Погоджувальна комісія утворюється лише у випадку появи спірних питань. На засіданні 16 січня оголошувалась лише одна пропозиція на кожну із земельних ділянок, тобто спірних питань фактично не було (або не усі вони оголошувались). Тому, необхідності утворювати комісію також не було. Інформація про місце та час проведення зустрічі погоджувальної комісії також не була оприлюднена. Зацікавлені особи та жителі Тернополя не могли дізнатися про процес розгляду спірних питань. Перед засіданням члени погоджувальної комісії не були ознайомлені з порядком денним, відтак не мали змоги підготували компетентне рішення щодо висунутих питань до засідання. Робота лічильної комісії ставить під сумнів результати голосування, оскільки її члени не оголошували кількість голосів “за”, “проти” чи “утримався”, позитивне воно чи негативне з певного питання. Також дехто з присутніх піднімали руку і голосували по різному за одне і те ж питання, тобто фактичну кількість проголосованих ніхто детально не підраховував. Спостерігались зміни в документації спірних земельних питань, хоч вони ніяким чином до засідання цієї погоджувальної комісії не мали відрізнятись від попередньої зустрічі.

З огляду на вищевикладене, експерти Коаліції громадських організацій “Тернопільський Центр Реформ” закликають Тернопільську міську раду: