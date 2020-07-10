У Тернопільській області 6-річна дівчинка декламує українських класиків та знає їхні біографії

Бабуся розповідає онуці про викрутаси доль поетів та письменників.

Читати та писати не вміє, але декламує українських класиків, знає їхні біографії та впізнає на портретах: 6-річна Мілана Кравець із Тернопільщини ще не ходить до школи, але вже вивчає українську літературу за 10-тий та 11-тий класи.

А все тому, що бабуся-філологиня замість казок розповідає онуці про викрутаси доль поетів та письменників, йдеться в сюжеті ТСН.

Міланка із селища Вишнівець знає, хто був сватом на весіллі в Пантелеймона Куліша, хто – найкращою подругою Лесі Українки, а ще – чому Тютюнника назвали Григором. Усе це їй змалечку вкладає у вуха бабуся. Бо, каже, дівчинка вже майже рік не хоче казок, а лише розповіді про життя письменників минулого та позаминулого століть.

Бабуся Мілани вчителює в місцевому ліцеї. Усе те саме розповідає своїм учням. Утім, її маленька Міланка знає напам’ять більше віршів за шкільною програмою старшої школи, ніж вони. І якби дитині зараз довелося складати ЗНО з української літератури, то точно не пасла би задніх, хоча й не вміє ще писати й читати.

“Стало вже якось самій цікаво, скільки вона може вивчити, запам’ятати, і вона мене просить – от розкажи мені про когось. Наприклад, їй Тютюнник подобається, як він був маленький, а його портрет їй не подобається”, – розповідає бабуся Міланки Людмила Бабачук.

Бабуся та мама – філологині, а тато – учитель музики. Є ще менша сестричка – однорічна Даринка. І хоча мама дівчаток читає їм казки, Міланка вибирає вірші для дорослих.

“Вона в нас така загадкова дитина. Вона не цікавиться тим, чим діти у її віці. Вона хоче знати в нас все на дорослому рівні”, – каже мама дівчинки Зіна Кравець.

За кілька місяців Мілані сідати за шкільну парту. Каже, першою книжкою, яку вона прочитає самостійно, буде підручник з української літератури за одинадцятий клас, бо там є її улюблені письменники.