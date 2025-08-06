Смерть на переході в Тернополі: водій проігнорував світлофор і збив пішохода

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Трагедія трапилася 2 червня 2025 року о 09:25 на вулиці Об’їзній у Тернополі. За даними слідства, керуючи технічно справним автомобілем CITROEN C4 PICASSO, водій проігнорував червоний сигнал світлофора та не зупинився перед стоп-лінією. Він продовжив рух і на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу.

Потерпілого з тяжкими травмами доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося — того ж дня він помер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.