На Тернопільщині під колеса авто потрапив пенсіонер

На місце події виїжджали працівники Бучацького відділення поліції. Аварія трапилася 8 січня близько 17:00. Водій автомобіля Audi Q3 не встиг загальмувати й здійснив наїзд на чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Пенсіонера 1962 року народження госпіталізували до лікарні, а у кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.