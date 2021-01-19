Завідувач інфекційного відділення Чортківської лікарні Ігор Шкварок: «На даний момент інфекційне відділення лікарні заповнене на 60%»
В період різдвяно-новорічних свят рівень захворюваності на COVID-19 у Чортківській громаді помітно знизився. Чи можемо ми говорити про завершення епідемії, скільки лікарняних ліжок в інфекційному відділенні заповнено і чи варто очікувати збільшення кількості хворих розповів завідувач інфекційного відділення Чортківської лікарні Ігор Шкварок:
Хоча зараз і маємо відносно стабільну та контрольовану ситуацією із захворюваністю на ковід, говорити про завершення епідемії ще надто рано. Навпаки, вже невдовзі ми очікуємо збільшення кількості пацієнтів, саме тому закликаю усіх якнайкраще дотримуватися вже відомих нам рекомендацій: маскового режиму, соціальної дистанції та уникнення місць великого скуплення людей».