Завідувач інфекційного відділення Чортківської лікарні Ігор Шкварок: «На даний момент інфекційне відділення лікарні заповнене на 60%»

В період різдвяно-новорічних свят рівень захворюваності на COVID-19 у Чортківській громаді помітно знизився. Чи можемо ми говорити про завершення епідемії, скільки лікарняних ліжок в інфекційному відділенні заповнено і чи варто очікувати збільшення кількості хворих розповів завідувач інфекційного відділення Чортківської лікарні Ігор Шкварок:

«Насправді, якщо порівнювати кількість хворих у листопаді-грудні та зараз, то їх число значно знизилося, проте розслаблятися ще зарано. Загалом, після завершення зимових свят ми очікуємо підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Станом на сьогодні маємо невелике розвантаження медичних працівників нашого відділення, бо заповнюваність ліжок становить 50-60%. В одного пацієнта спостерігається тяжкий перебіг захворювання і він підключений до апарату ШВЛ.

Хоча зараз і маємо відносно стабільну та контрольовану ситуацією із захворюваністю на ковід, говорити про завершення епідемії ще надто рано. Навпаки, вже невдовзі ми очікуємо збільшення кількості пацієнтів, саме тому закликаю усіх якнайкраще дотримуватися вже відомих нам рекомендацій: маскового режиму, соціальної дистанції та уникнення місць великого скуплення людей».