Яку воду споживають українці та чи можна пити її з-під крану. Розповідає експерт

Світовий банк оприлюднив результати дослідження, згідно з яким Україна за кількістю питної води на душу населення посіла 125 місце серед 180 країн. Директор Асоціації “Укрводоканалекологія” Олександр Шкінь в ефірі Українського радіо прокоментував, якою наразі є ситуація з питною водою в Україні.

“В Україні є певні проблеми з наявністю води для приготування централізованого водопостачання питної води. Минулого року було навіть два засідання РНБО з цього приводу. Україні поки що не загрожує відсутність води, але задуматись про це треба, оскільки зміна клімату і падіння рівня води у річках погіршує якість вихідної води, яка необхідна для водопідготовки”, — зазначив Олександр Шкінь.

Експерт також зазначив, що кінцева якість води залежить від того, на скільки якісними є її джерела.

“Є Європейська директива про питну воду, призначену для споживання людиною, де прописано, якою має бути вода у джерелах, якість водопідготовки, транспортування та про реагенти, з якими контактує вода протягом свого руху від джерела до людини. Відповідно до директиви розроблені санітарні норми та правила. Ця директива була оновлена в кінці минулого року, і наша асоціація замовила в Інституті громадського здоров’я нові санітарні норми, враховуючи всі зміни, які відбулися в нормативному документі”, — сказав він.

Директор асоціації відповів, чи можна пити воду з-під крана і чи потрібно її додатково фільтрувати.

“На сьогодні основним завданням водопідготовки є подати безпечну воду, яку можна вживати і яка не сприятиме появі якихось хвороб чи негативних наслідків. Але воду, як мінімум, змушені хлорувати. І від того, яким чином вона хлорується, теж залежить її присмак, а також окислення органічних речовин тощо. У Києві зараз застосовують діоксид хлору — найсучасніший вид знезараження, який є оптимальним. Звичайно, індикаторні показники, як-то присмак, мутність, дискольоровість, впливають на якість води, але не на здоров’я. Тому воду з-під крана можна вживати. Крім того, вода у пляшках не є найкращим виходом, оскільки зберігається у пляшках по пів року. Вода має бути живою, тому що там є багато мікроорганізмів, які позитивно впливають на здоров’я людини”, — пояснив Шкінь.

Що відомо

Упродовж останнього десятиріччя українські села потерпають від нестачі питної води. Через поступові зміни клімату та екологічні негаразди вода в криницях втрачає якість або й узагалі висихає. Зруйнована дамба, обміліла річка, сміттєзвалище біля села, недбалість чиновників є лише кількома причинами “зневоднення” низки українських населених пунктів.