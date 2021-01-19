Незаконну рубку на майже 369 тис.грн. виявили у Бережанському районі

Черговий факт незаконної рубки дерев зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у лісових насадженнях Бережанського району. Порушення виявлено під час проведення позапланової перевірки БРДАП «Бережанирайагроліс». Державними інспекторами виявлено 44 пні незаконно зрубаних дерев, а саме: 20 бука, 16 граба, 7 дуба та 1 осику у лісовому масиві біля с. Квіткове.

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної рубки дерев, склав 368,7 тис.грн.

За попередньою інформацією незаконне зрізування дерев здійснили місцеві жителі, які на подвір’ї одного з домогосподарств здійснювали порізку та колення деревини на паливні дрова та збували їх мешканцям навколишніх сіл.

У зв’язку з тим, що у даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено частиною 4 статті 246 ККУ, матеріали направлено до Бережанського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування згідно вимог статті 214 КПК України та до Теребовлянської місцевої прокуратури.