14:41 | 7.11.2023
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Бізнес-Погляд 

История каратэ: как и где зародилось боевое искусство?

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Каратэ — одно из самых популярных и уважаемых боевых искусств в мире. Сегодня его практикуют миллионы людей на всех континентах планеты. Есть сегодня школа каратэ и в Киеве, где практикуют одно из наиболее новых направлений в этом боевом искусстве — Киокусинкай.

Однако далеко не все знают, что историческая родина каратэ — остров Окинава, где это боевое искусство формировалось на протяжении столетий. Каратэ зародилось из древних окинавских боевых практик, испытавших сильное влияние китайских стилей ушу и кэмпо. 

Лишь в 1920-1930-х годах благодаря усилиям Фунакоси каратэ стало распространяться среди жителей основной территории Японии, а затем и в других странах. Однако его историческая родина, где это искусство развивалось на протяжении столетий — именно остров Окинава.

Как формировались основные школы каратэ?

Формирование основных школ и стилей каратэ происходило на Окинаве на протяжении XIX — начала XX века. Их основателями стали мастера, систематизировавшие и усовершенствовавшие окинавские боевые традиции.

Одним из первых свою школу Сёрин-рю основал мастер Анко Итосу (1831-1915). Он изучал китайские стили ушу и кунг-фу, адаптировав их для нужд окинавского боя. Его ученик Канрю Хигаонна стал основателем школы Сёрэй-рю.

Наиболее известный мастер Гитин Фунакоси (1868-1957) обучался у Анко Итосу и Канрю Хигаонны. На основе их практик он основал свой собственный стиль – Сётокан. Фунакоси упорядочил технику каратэ, ввел поясную систему, разделил обучение на ката и кумитэ.

Параллельно существовали и другие школы каратэ – Сито-рю, Вадо-рю, Киокусинкай и др. Каждая из них внесла свой вклад в формирование этого боевого искусства. Многие стили сохранились до сих пор и имеют свои особенности в технике и методике обучения.

Как развивается каратэ сегодня?

На сегодняшний день каратэ переживает новый виток популярности и продолжает активно развиваться по нескольким направлениям:

  1. Продолжает совершенствоваться спортивное каратэ, являющееся олимпийским видом спорта. Регулярно проводятся соревнования регионального, национального и мирового уровня, где спортсмены демонстрируют ката, а также соревнуются в кумитэ. Подробнее об этом можно прочесть на сайте секции каратэ «Атлет». 
  2. Сохраняется и развивается традиционное каратэ как боевое искусство. Многочисленные школы и стили обогащают его технический арсенал, сохраняя дух боевых традиций.
  3. Каратэ остается одним из самых популярных видов единоборств для занятий любителей по всему миру. Оно широко преподается как эффективная система самозащиты и всестороннего физического развития.

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