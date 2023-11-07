История каратэ: как и где зародилось боевое искусство?

Каратэ — одно из самых популярных и уважаемых боевых искусств в мире. Сегодня его практикуют миллионы людей на всех континентах планеты. Есть сегодня школа каратэ и в Киеве, где практикуют одно из наиболее новых направлений в этом боевом искусстве — Киокусинкай.

Однако далеко не все знают, что историческая родина каратэ — остров Окинава, где это боевое искусство формировалось на протяжении столетий. Каратэ зародилось из древних окинавских боевых практик, испытавших сильное влияние китайских стилей ушу и кэмпо.

Лишь в 1920-1930-х годах благодаря усилиям Фунакоси каратэ стало распространяться среди жителей основной территории Японии, а затем и в других странах. Однако его историческая родина, где это искусство развивалось на протяжении столетий — именно остров Окинава.

Как формировались основные школы каратэ?

Формирование основных школ и стилей каратэ происходило на Окинаве на протяжении XIX — начала XX века. Их основателями стали мастера, систематизировавшие и усовершенствовавшие окинавские боевые традиции.

Одним из первых свою школу Сёрин-рю основал мастер Анко Итосу (1831-1915). Он изучал китайские стили ушу и кунг-фу, адаптировав их для нужд окинавского боя. Его ученик Канрю Хигаонна стал основателем школы Сёрэй-рю.

Наиболее известный мастер Гитин Фунакоси (1868-1957) обучался у Анко Итосу и Канрю Хигаонны. На основе их практик он основал свой собственный стиль – Сётокан. Фунакоси упорядочил технику каратэ, ввел поясную систему, разделил обучение на ката и кумитэ.

Параллельно существовали и другие школы каратэ – Сито-рю, Вадо-рю, Киокусинкай и др. Каждая из них внесла свой вклад в формирование этого боевого искусства. Многие стили сохранились до сих пор и имеют свои особенности в технике и методике обучения.

Как развивается каратэ сегодня?

На сегодняшний день каратэ переживает новый виток популярности и продолжает активно развиваться по нескольким направлениям:

Продолжает совершенствоваться спортивное каратэ, являющееся олимпийским видом спорта. Регулярно проводятся соревнования регионального, национального и мирового уровня, где спортсмены демонстрируют ката, а также соревнуются в кумитэ. Подробнее об этом можно прочесть на сайте секции каратэ «Атлет». Сохраняется и развивается традиционное каратэ как боевое искусство. Многочисленные школы и стили обогащают его технический арсенал, сохраняя дух боевых традиций. Каратэ остается одним из самых популярных видов единоборств для занятий любителей по всему миру. Оно широко преподается как эффективная система самозащиты и всестороннего физического развития.