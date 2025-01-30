🇺🇦Наші сміливі та відважні воїни є прикладом сили, мужності та непохитної волі. Памʼять про них назавжди залишиться в серцях усіх нас.

🕯42 військовослужбовця з Тернопільщини (посмертно) нагородили орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів, відзнакою Президента України «За оборону України», нагрудним знаком імені контр-адмірала Михайла Остроградського «За штурм» і «Золотим хрестом» Головнокомандувача Збройних Сил України.

Високі державні нагороди рідним загиблих Героїв вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

«Вони пішли, взявши зброю в руки, щоб захистити нашу свободу, нашу країну і кожного з нас. Вони боролися за майбутнє України, за те, щоб ми могли жити, щоб наша нація не зникла.

Кожен із них мріяв, думав про свою сім’ю, але доля розпорядилася інакше. Кожен із вас пережив хвилини болю, втрат, важких прощань але наше спільне завдання — берегти пам’ять про героїв і виховувати майбутнє покоління у повазі до історії. Нам не потрібне чуже, але своє ми не віддамо.

Сьогодні я хочу розділити з вами цю втрату. Ніхто не зможе їх замінити, але ці нагороди — символ їхнього подвигу, і ми маємо берегти їх як пам’ять. Дякую вам! Слава Україні»,- сказав Вʼячеслав Негода.

🕯Світла та вічна пам’ять усім, хто поклав своє життя на вівтар свободи та незалежності України.