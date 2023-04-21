01:47 | 22.04.2023
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Жителі Херсонщини подякували тернопільським операторам служби “102 за допомогу

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Щодоби на лінію “102″ надходить близько тисячі повідомлень про різноманітні події, вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень. 

З перших днів війни оператори приймають виклики не лише від жителів Тернополя та області, але й з території Херсонщини. Навантаження на операторів служби зросло в рази, однак усі працівники продовжують оперативно і якісно виконувати поставлені завдання, адже реагувати треба на всі дзвінки, без винятку.

За сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, своєчасне та ефективне реагування на повідомлення громадян тернопільським диспетчерам мешканці Херсонщини висловили подяку.

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