5500 доларів США за довідку для ухилянта – підозрюють жителя Тернопільського району

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Тернопільського району, який отримав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду за вплив на членів військово-лікарської комісії щодо встановлення неправдивого діагнозу (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, житель Тернопільського району обіцяв вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії терцентру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання тернополянина непридатним до військової служби.

Підозрюваний пообіцяв за 5500 доларів США вирішити питання про отримання відповідного облікового документа й рекомендації лікарів для терапії за кордоном. Правоохоронці затримали його під час одержання вказаної суми.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Тернопільського РУП та СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України та співробітників військової контррозвідки СБУ.