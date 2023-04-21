На Кременеччині за кермом автомобіля помер водій

Повідомлення про те, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік, на лінію “102” надійшло 18 квітня від фельдшера екстреної медичної допомоги. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, 64-річний чоловік перебував за кермом автомобіля Volkswagen. В якийсь момент він втратив свідомість і не встиг загальмувати. Його автівка не зупинилася, а врізалася в припарковане на узбіччі Reno-21, а після цього ще й збила пішохода.

Лікарі, які виїжджали на місце ДТП, констатували смерть кермувальника. Потерпілу перехожу з переломами госпіталізували до травматологічного відділення. Надавали медики допомогу і пасажирці з Volkswagen. Триває перевірка.

Ще одну автопригоду зареєстрували в Кременці поліціянти. О 18:30 водій автомобіля Mercedes sprinter збив пішохода. Потерпілого доправили до лікарні. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.