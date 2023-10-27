Жителі Тернопільщини намагаються надурити державу, використовуючи переселенців

За незаконно отримані з держбюджету кошти нестиме відповідальність житель Заліщицької громади

Дедалі частіше поліцейські Тернопільщини документують випадки шахрайств, коли жителі області звертаються за відшкодуванням матеріальної допомоги за надання житла для внутрішньо переміщених осіб, котрі у них не проживають.

Декілька фактів було задокументовано у Тернопільському районі та в Чорткові, а нещодавно кримінальне провадження щодо місцевого жителя, котрий шляхом обману заволодів декількома тисячами бюджетних коштів, розпочали співробітники відділення поліції у місті Заліщики.

Як стало відомо, 55-річний чоловік отримував адресну допомогу від держави, вказавши неправдиві дані про тимчасове проживання у його помешканні внутрішньо переміщених осіб. Поліцейські встановили, що раніше у заліщанина дійсно проживали люди з територій, де велися бойові дії, проте вже тривалий час вони там не мешкають.

Тепер зловмисникові доведеться повернути бюджетні кошти. А за вчинене понести кримінальну відповідальність. Його дії поліцейські кваліфікують за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.