Ми вчора писали, що НАБУ пpоводять мacовi обшуки нa Тepнопiльщинi. Зокрема, ми повідомляли, що обшуки проводяться на території Великоберезовицької ОТГ. Сьогодні голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко розповів, що насправді відбувається.

За його словами, історія тягнеться ще з часу, коли один з теперішніх підприємців, який судиться з громадою, був посадовою особою колишнього колгоспу.

Після розпаювання цього колгоспу, майнові сертифікати, як того вимагало законодавство, роздали людям, але майно в натурі не вивели.

І тоді ця посадова особа колишнього колгоспу, яка створила уже своє підприємство, вирішила цим скористатися, назвавши себе правонаступником колгоспу та самовільно захопивши земельні ділянки під господарськими дворами. З того часу і тягнеться боротьба між цим горе-підприємцем і владою на місці, яка не дає йому вкрасти ні приміщення, ні землю під ними. Документів про правонаступництво – немає. Суди тривають. Таким чином, незаконно використовується майно вже понад 15 років, за яке громада не отримала у вигляді податків та зборів ні копійки, – розповідає Андрій Галайко.

Значний час цей конфлікт перебуває у судах, але без документів підприємець не може нічого довести, оскільки раніше селищна рада, а тепер громада – постійно тримають питання на контролі та надають факти, які не дозволяють вкрасти майно в людей та землю в громади навіть на основі рішення судів, – розповідає селищний голова.

Тому відповідально, як голова громади, заявляю:

– Жодних перемовин, які не відповідають букві та духу закону та які би порушували інтереси громади, ні з ким не веду, вимог, пов’язаних з іншою вигодою, окрім вигоди для бюджету та економічних інтересів громади, не виставляю.

– Категорично наполягатиму на всебічному розслідуванні з урахуванням усіх фактів та документів.

– Звертаюся до усіх на час проведення перевірок чи слідства довіряти лише офіційній інформації, дотримуватися інформаційної гігієни та вболівати за інтереси громади.