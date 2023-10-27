Десятки крадіжок з маркетів: мешканка Тернополя знову попалася

Тернопільські поліцейські в черговий раз викрили на крадіжці 38-річну мешканку обласного центру. Об’єктом злочину вона обрала маркети побутових товарів, куди періодично заходила красти.

Від протиправних дій зловмисниці потерпіли декілька торгових закладів міста. Злодійка викрадала парфуми, косметику, засоби гігієни та побутову хімію. Відбувши покарання, жінка знову йшла в крамницю. Увесь товар жінка використовувала виключно на власні потреби. Здебільшого збитки від протиправних діянь потерпілі оцінювали від 400 до 1000 гривень. Під час останньої крадіжки жінка винесла з крамниці товару на 800 гривень.

Вже вкотре зловмисниця відповість перед Законом за скоєння злочину передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.