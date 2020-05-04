4 травня у Чорткові три підтвердження інфікування COVID-19

Станом на 4 травня 2020 року по Чортківському району зафіксовано 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Чортківська районна рада. Це жителі міста Чорткова.

Всього людей, по Чортківському району, що захворіли на COVID-19 – 53. Хворі перебувають на самоізоляції вдома. В них прослідковується легка форма перебігу захворювання за станом здоров’я.

На самоізоляції під контролем сімейних лікарів перебуває 92 особи, з них нових 22 особи. За останню добу зі спостереження знято 46 осіб, як таких, що завершили термін обсервації.

Уважно поставтесь до карантинних заходів та дотримуйтесь рекомендацій. Це допоможе не тільки врятувати себе, але і вберегти від інфікування інших громадян.

Будьте обережні, регулярно мийте руки, уникайте контактів, тримайте дистанцію. А при кашлі чи чханні прикривайте рота й носа паперовою серветкою, яку потім треба викинути. Якщо серветки немає, не прикривайте обличчя долонею, пам`ятайте, що правильно буде чхати у згин ліктя.