Злочинна група на Тернопільщині: вилучено понад 10 кг наркотиків та арсенал зброї

Працівники поліції Тернопільської області виявили організовану злочинну групу, яка налагодила масштабний збут психотропних речовин та незаконну торгівлю зброєю. Операція з викриття угруповання стала результатом тривалого розслідування та спецоперації, проведеної правоохоронцями за участі кількох силових структур.

Організатор злочинної групи — тернополянин 1974 року народження, раніше судимий за наркозлочини, який створив канали постачання наркотиків, зброї та боєприпасів. Чоловік особисто координував діяльність дев’яти спільників, що забезпечували збут психотропів та вогнепальної зброї на території Тернополя та області.

Наркотики та зброя: Члени групи спеціалізувалися на доставці, фасуванні та збуті таких наркотичних засобів, як амфетамін, метамфетамін, PVP та мефедрон. Також була налагоджена схема постачання зброї та боєприпасів, зокрема гранат, пострілів для гранатометів та реактивних протитанкових гранат.

Одним з напрямків незаконної діяльності була доставка наркотичних засобів до місць позбавлення волі, що стало можливим завдяки співпраці з працівниками слідчого ізолятора.

Масштабне вилучення: Під час проведення спецоперації поліція здійснила 33 санкціоновані обшуки, у результаті яких було вилучено близько 10 кг наркотиків, серед яких: 1 кг канабісу, 4 кг PVP та 5 кг амфетаміну. Оцінка вартості вилучених наркотичних засобів на “чорному” ринку перевищує 8 мільйонів гривень.

Зброя та боєприпаси: Виявлено і замаскований схрон зі зброєю, де були знайдені 14 корпусів гранат Ф-1, 4 корпуси РГД-5, підствольний гранатомет ГП-25, 10 пострілів ВОГ-25, 18 запалів типу УЗРГМ та саморобний вибуховий пристрій.

Затримання та кримінальні звинувачення: Поліція затримала сімох членів угруповання, повідомивши їм про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків та зброї. Слідство триває, і встановлюються всі обставини діяльності групи. Фігуранти затримані і знаходяться під вартою, двоє з них — під домашнім арештом. Вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам.

Наслідки та покарання: За попередніми даними, організатори та учасники цієї злочинної групи можуть бути покарані до 12 років позбавлення волі за статтями 307, 28, 263 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють органи прокуратури, а правоохоронці продовжують роботу по встановленню всіх учасників та перевірці їх причетності до інших злочинів.